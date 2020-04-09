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Koronavirüsten korunmak için ağacı oymuştu, yasal işlem başlatıldı

ORMAN Genel Müdürlüğü'nce Ayvacık ilçesinde koronavirüsten korunmak için kayın ağacında açtığı kovuğa giren İlkay Gümüşsu (38) hakkında yasal işlem başlatıldı.

09.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:04
Koronavirüsten korunmak için ağacı oymuştu, yasal işlem başlatıldı

ORMAN Genel Müdürlüğü'nce Ayvacık ilçesinde koronavirüsten korunmak için kayın ağacında açtığı kovuğa giren İlkay Gümüşsu (38) hakkında yasal işlem başlatıldı. Gümüşsu'nun, ağacın 3'te 2'sini oyarak, çıkardığının tespit edildiği belirtildi.

Samsun'un Ayvacık ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan İlkay Gümüşsu, koronavirüse dikkat çekmek ve salgından korunmak için kayın ağacında açtığı kovuğa girdi. Gümüşsu, kovukta çektiği görüntüsünü, sosyal medya hesabından 'Korona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi korona erkek ister beni bulmaya, haydi iyi günler' mesajıyla paylaştı.

AĞAÇ, ORMAN ALANINDAYMIŞ

Sosyal medyada görüntülerin yayınlanmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Kayın ağacının bulunduğu alanda incelemeler yapıldı. İnceleme sonucu ağacın orman sayılan alanda olduğu tespit edildi, yasal işlem başlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kayın ağacının 3'te 2'sinin oyularak çıkarıldığı için hayatiyetine zarar verildiği tespit edildiğinden ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı" denildi.

Yetkililer ayrıca ormanların usulsüzlüklere karşı 7 gün 24 saat korunduğunu belirterek, bu tarz olumsuz olaylarla karşılaşanların ihbarda bulunmaları halinde ekipler tarafından ivedilikle konunun incelendiğini ve usulsüzlük tespitinde ise yasal işlem başlatıldığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Orman Genel Müdürlüğü, Fatih Mahallesi, Ayvacık, Gümüşsu, Güncel
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