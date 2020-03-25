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Koronavirüsten korunmak için aşırı tüketilen C vitamini, mesaneye zarar veriyor

Kontinans Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, koronavirüsünden (Kovid-19) korunmak amacıyla gereğinden fazla tüketilen C vitamininin, özellikle aşırı aktif mesaneye bağlı idrar kaçırma problemi yaşayan kişilerde sorun yaratabileceği uyarısında bulundu.

25.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:14
Koronavirüsten korunmak için aşırı tüketilen C vitamini, mesaneye zarar veriyor
Kontinans Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, koronavirüsünden (Kovid-19) korunmak amacıyla gereğinden fazla tüketilen C vitamininin, özellikle aşırı aktif mesaneye bağlı idrar kaçırma problemi yaşayan kişilerde sorun yaratabileceği uyarısında bulundu.
Tarcan, yaptığı açıklamada pek çok kişinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşünerek C vitamini almaya başladığını, vücudun ihtiyacından fazla alınan C vitamininin, bağışıklık sistemine ekstra fayda getirmeyeceğini kaydetti.
Vücutta depolanmayan C vitamininin idrar yoluyla dışarı atıldığını aktaran Tarcan, şöyle devam etti:
"C vitamini vücuttan atılırken idrarı daha asidik hale getiriyor. Bu da özellikle aşırı aktif mesane ve mesane ağrısı, interstisyel sistit tanılı hastalarda şikayetlerin alevlenmesine neden oluyor. Özellikle idrar kaçırma problemi yaşayanların C vitamini tüketirken dikkat etmesi gerekir. Eğer siz doğal besinlerle C vitamini alıyorsanız ve kronik bir hastalığınız yoksa ekstra C vitamini almanıza da gerek yok. Bağışıklık sistemi normal olan, beslenme sıkıntısı olmayan bir kişinin ekstradan C vitaminine ihtiyacı yok. Fazladan aldığınız C vitamini sadece idrar kesenize zarar verir. Doğal ve dengeli beslenen, sağlıklı bir insan da eğer sebzesini, meyvesini yeteri kadar tüketiyorsa zaten C vitamini eksikliği olmaz."
Hastaların şikayetleri arttı
Prof. Dr. Tufan Tarcan, fazla tüketilen C vitamini sonrasında aşırı aktif mesane ve mesane ağrısı sendromlu hastaların şikayetlerinin arttığı bilgisini paylaştı.
Aşırı aktif mesanenin herhangi bir anatomik ya da hormonsal nedene bağlı olmadan hastada ani sıkışma hissinin ortaya çıkması olduğunu belirten Tarcan, "Bazen bu ani sıkışma hissiyle birlikte hasta, tuvalete gidene kadar idrarını yetiştiremiyor ve kaçırıyor. Buna da sıkışma tipi idrar kaçırma adını veriyoruz. Gereğinden fazla C vitamini aldığımızda, bu C vitamini, idrarı asitleştirerek mesanenin daha fazla uyarılmasına ve aşırı aktif mesane sendromlu hastalarda şikayetlerin artarak kişinin daha büyük sıkıntılar çekmesine sebep oluyor." diye konuştu.
Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, interstisyel sistit hastalığında ise sebebi bilinmeden mesanede dolumla birlikte ağrı meydana geldiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Mesane doldukça ağrı şiddetleniyor. Herhangi bir bakteri ya da virüs etiyolojide rol oynamıyor. Otoimmün bir hastalık değil. Henüz nedenini bilmiyoruz. Ama bu hastalıkta özellikle yediğimiz içtiğimizle çok paralel seyrediyor semptomlar. Özellikle idrarın asidik olması mesaneyi daha çok uyarıyor ve mesane ağrısını şiddetlendirerek sıklığını artırıyor. Biz böyle bir süreçte hastaya zaten diyetle alakalı bir beslenme öneriyoruz. Bu tabloda eğer C vitamini fazla alınırsa mesane ağrısı sendromunda şikayetlerin artması şeklinde bir sonuçla karşılaşıyoruz."
Tarcan, bu tür şikayetleri olanların acil olmadıkça evden çıkmaması gerektiğini belirterek, idrar kaçırma problemi yaşayan ileri yaştaki kişilerin hekime başvurana kadar mesane pedleri kullanmalarını önerdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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