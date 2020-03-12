Koronavirüsten korunmak için bu kılığa girdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de Corona virüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını açıklamasının ardından Halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir'den ilginç bir hamle geldi
12.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:00
Hilal Özdemir, bu fotoğrafını "Virüse karşı gereken tüm tedbirleri aldım artık korona düşünsün" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler : Hilal Özdemir, Magazin
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