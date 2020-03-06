Koronavirüsten korunmak için metrobüs duraklarına yerleştirilen dezenfektan cihazları kırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve koronavirüs ile ilgili önlemler kapsamında metrobüs duraklarının girişlerine yerleştirdiği dezenfektan cihazlarından bazılarının kırıldığı belirlendi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Küresel bir salgına karşı vatandaşlarımızı korumak için yerleştirdiğimiz bu cihazların hangi zihniyetle kırıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz" ifadelerini kullanarak kamera kayıtlarının Emniyet ile paylaşıldığını belirtti.

?Metrobüs hattındaki 44 istasyonun tamamına yayılması planlanan uygulama ilk olarak Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastane, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu istasyonlarında başlatılmıştı.