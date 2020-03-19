"Koronavirüsten korunmak için renkli besinler tüketin"

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, koronavirüsten korunmanın en etkili yolunun hijyen ve güçlü bağışıklık sistemi olduğunu söyleyerek, "Her renk sebze-meyvenin kendi içinde farklı bir antioksidan ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır" dedi.

Güçlü bağışıklık sisteminin virüs ve bakterilerle savaşmada vücudun savunma mekanizmasını oluşturduğunu vurgulayan Emsey Hospital Beslenme ve Diyet uzmanı Gökçe Bönce, doğru ve kaliteli beslenmenin bu süreçte bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça önemli olduğunu söyledi.

Hiçbir besinin tek başına korumada etkili olmadığını aktaran Bönce, dengeli ve kaliteli beslenme ile bağışıklık sistemini güçlendirerek, salgına yakalanma ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilecek besinler hakkında bilgiler verdi.

"SOFRANIZDA RENKLİ BESİNLERE YER VERİN"

Sebze ve meyvelerin farklı renklerde olanlarını sofrada bulundurmanın faydalı olacağını söyleyen Bönce, "Her renk sebze-meyvenin kendi içinde farklı bir antioksidan ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır. Bir ara öğünde elma yiyorsanız, diğerinde kivi veya yaban mersini gibi farklı renkteki meyveleri tercih ederek bağışıklığınızı güçlendirmeye katkı sağlayabilirsiniz" diye konuştu.

"PAKETLİ ÜRÜNLERDEN KAÇININ"

Gün içerisinde alınması gereken enerji miktarının kaliteli ve vücut sağlığı için olumlu etkisi olabilecek besinlerden yana kullanılmasını tavsiye eden Bönce, "Paketli ürünler, asitli içecekler, şekerli gıdalarla beslenmek yerine günde 3-5 porsiyon sebze ve meyve, 2-3 porsiyon süt ve süt ürünü tüketilmesini öneriyorum. Haftada 2 gün kurubaklagil ve balığa sofralarınızda yer verin. Karbonhidrat tercihlerinizi glisemik indeksi düşük tam tahıllı, çavdarlı, yulaflı gıdalardan yana kullanın" ifadelerini kullandı.

"YETERLİ MİKTARDA SU TÜKETİN"

Su tüketiminin vücuttan toksin ve zararlı maddelerin uzaklaştırılmasında etkili olduğunu söyleyen Dyt. Gökçe Bönce, "Günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin. İçtiğiniz suların içine limon, zencefil veya 1 tatlı kaşığı sirke atarak bunların yararlı etkilerinden faydalanabilirsiniz. Zencefil ve zerdeçal gibi baharatların bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerinden de yararlanmak için 1'er çay kaşığı zencefil, zerdeçal ve karabiberi yoğurt veya süte ekleyerek gün içerisinde tüketebilirsiniz" dedi.

PROBİYOTİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN ÖNEMLİ

Güçlü bağışıklık için sağlıklı bağırsak florasının da önemli olduğunu dile getiren Dyt. Bönce, "Bu sebeple ek olarak probiyotik takviyesi alabilir, kefir veya probiyotik içeren yoğurtları günlük beslenmenize dahil edebilirsiniz. Hiçbir besin tek başına bağışıklık sistemini güçlendirmede yeterli olmaz. Önemli olan bağışıklık sistemi üzerinde etkisi olan besinleri yeterli ve dengeli ölçüde almayı günlük yaşam tarzı haline getirmek gerekmektedir" diye konuştu

Kaynak: DHA