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"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın koronavirüsle alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sokağa çıkma yasağı getirilmeli ve esnafların batmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" demesi Twitter'da trend oldu.

17.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:41

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılarak 7 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye'ye de geldi. Ülkemizde 47 koronavirüs vakasının olduğunu öğrenen Seda Sayan, sokağa çıkma yasağının getirilmesi gerektiğini söyledi.

"FATURA ÖDEMELERİ DONDURULMALI"

Şarkıcılığın yanı sıra TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz isimli programda sunuculuk yapan Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerektiğini söylerken bu süre zarfında esnafların da mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi. Sayan, paylaşımda şu sözlere de yer verdi: "İvedi olarak sokağa çıkma yasağı gelmeli... Faturalar, kira ödemeleri, elektrik, su, doğal gaz vb tüm ödemeler dondurulmalı. Geliri olmayan insanların yaşamsal ihtiyaçları karşılanmalı. Şirketlerin, esnafın batmaması için gerekli destekler verilmeli. Bu zor günlerde istiklal mücadelemizde olduğu gibi tartışmaları, kavgaları bir kenara bırakıp devlet, millet kol kola tek yumruk olur tedbirlerimizi alıp bunun da üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle."

TREND OLDU

Seda Sayan'ın yaptığı paylaşım binlerce kişi tarafından desteklendi. Hatta Sayan'ın koronavirüs önlemleri hakkındaki paylaşımı Twitter 'da trend oldu.

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Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Seda Sayan, Twitter, Magazin

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Yorumlar (4)
BUNE:seda hanım herşeyi devletten beklemeyelim devlet yetkililer sizin düşüğünüzü zaten düşünüyor ama gelde size ekonomiyi anlat ne diyeyim
Cevap Yaz 2 2
M:faturaları sen ödeyeceksen problem yok
Cevap Yaz 2 1
DOĞRU SÖZ:TAMAMEN BOŞ KONUŞMA BENCE
Cevap Yaz 9 1
DOGA:Bence çok doğru bir karar olur italya gibi olmak yada cin gibi olmak istiyorsan git oraya tamamen çok doğru söylemiş bence
0 4

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