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Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı

Koronavirüs salgınından dolayı şehir merkezindeki evlerini terk eden ünlüler kervanına Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer de katıldı. Çift, 2 haftadır orman içindeki kütük evlerinde yaşıyor.

25.03.2020 08:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:25

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak 18 bin 900'dan fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs Türkiye 'ye sıçradı. Ülkemizde 44 kişinin hayatını kaybettiği salgından kaçmak isteyen ünlü isimler ise soluğu doğada aldı. Burak Hakkı ve Umut Kurt'un ardından Kıvanç Tatlıtuğ da eşiyle birlikte bir dağ evine taşındı.

KIVANÇ VE BAŞAK KENDİLERİNİ DOĞAYA BIRAKTI

Koronavirüs salgını giderek yayılırken, tüm dünyada "evde kal" çağrıları yapılmaya başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Tatlıtuğ da ölümcül virüsten korunmak amacıyla Kemerburgaz'da, orman içinde bulunan evlerinde yaşamaya başladı. Yaklaşık 2 haftadır evlerinden dışarı çıkmayan çift, dış dünyayla tamamen ilişkilerini kesti. Evlerine kimseyi kabul etmeyen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, aileleriyle de sadece telefon ile görüşüyor.

Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı

ÜNLÜ OYUNCULAR İSTANBUL'DAN AYRILDI

Oyuncu Burak Hakkı, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle salgından korunmak için oğlu ve annesiyle birlikte Çanakkale'deki çiftliğine taşındı. Umut Kurt da virüs sonrası Marmaris Bozburun'da doğa ile iç içe yaşamaya başladı.

Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı
Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı
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Koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı
Etiketler : Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Koronavirüs, Türkiye, Magazin

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüsten korunmak isteyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle dağ evine taşındı

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Yorumlar (4)
RÜKNETTİN DEDE:Sakaryalı hatun Selam
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CNV:ne kadar tatlı canınız var değilmi bu ölüm sizi hiç bulmayacak gibi kaçıyorsunuz. biz çalışalım siz kaymağını yiyin bu dünyanın işte bu yüzden bu belalar geliyor başımıza her canlı ölümü er yada geç tadacaktır. belki yarın belki yarındanda yakın
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KOVİD:Her canlı ölümü tadacaktır.
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HUTGH:Herkes böyle dağ evine sahip olsa salgın iki haftada biterdi.
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