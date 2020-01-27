Koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsten nasıl korunulur?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 81'e yükseldi. Tüm dünyada paniğe neden olan gelişme sonrası Koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsten nasıl korunudur konuları merak edildi.

KORONAVİRÜSÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Hastalardan alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü, enfeksiyonun koronavirüs (corona virus) olduğu sonucuna vardı.

Koronavirüsler, büyük bir virüs ailesinin bir alt türü. Ancak yeni virüs dahil sadece yedisi insanlara bulaşabiliyor.

Bir koronavirüsün yol açtığı şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS), Çin'de 2002 yılında salgından etkilenen 8 bin 98 kişiden 774'ünün ölümüne yol açtı.

Doktor Josie Golding, "SARS'ın hatıraları hâlâ taze, korkunun çok büyük olmasının nedenlerinden biri bu, ancak bu tür hastalıklarla mücadele etmek için artık çok daha hazırlıklıyız" diyor.

Yeni virüsün de SARS gibi insandan insana bulaşabildiği teyit edilmiş durumda.

VİRÜSE YAKALANANLARDA HANGİ BELİRTİLERE RASTLANIYOR?

Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.

Çin'de bazı hastaların hastanede uzun süreli tedavi altına alınması gerekmişti.

Ancak şu an eldeki bilgiler sadece hastaneye kaldırılan ağır hastaların yaşadıklarıyla sınırlı. Virüse yakalanıp daha hafif bir şekide atlatan olup olmadığı konusunda detaylı bir bilgi henüz yok.

Koronavirüsler orta derece soğuk algınlığından ölüme varacak semptomlara yol açabiliyor.

Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Mark Woolhouse, "Yeni bir koronavirüs bulduğumuzda, bulguların ne olduğunu görmek isteriz. Bu virüs daha çok soğuk algınlığı benzeri bulgulara yol açıyor ve bu da endişe verici ancak SARS kadar ciddi değil" diyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Ebola ve domuz gribi salgınlarında uluslararası acil durum ilan etmişti. Şu ana kadar yeni virüs için benzer bir karar alınmadı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün virüsün ne kadar tehlikeli olduğu ve ne kadar hızlı yayıldığı konusundaki çalışmaları sürüyor.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI

Kapı kolu, telefon, klavye gibi ortak kullanılan ve sıkça dokunulan nesneler sıkça temizlemeli ve dezenfekte edilmeli.

Öksürük ve hapşırık sırasında ağız mendil ile kapanmalı, sonrasında mendili atıp el yıkanmalı.

Hastayken evden çıkmamalı ve dinlenilmeli.

Buna göre hastalıktan korunmanın ilk yolu, ellerin su ve sabunla en az 20 saniye yıkanması…

El dezenfektanı da kullanılabilir.

Yüze, ağza, burna yıkanmamış ellerle asla dokunmamalı.

Hasta insanlarla yakın temasta bulunmamalı.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Koronavirüs; insandan insana solunum yolu, öksürük, hapşırık, dokunma, el sıkma, öpüşme, sarılma, mutfak gereçlerinden ortak yeme içmeyle bulaşıyor.

Solunum yolu ile insandan insana temasla bulaşması nedeniyle virüsün hızlı yayılması kaçınılmaz oluyor.

Hastalarda 39 dereceyi bulan yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı ile seyrettiği, boğaz ağrısı, burun akıntısı da gözlenen şikayetler arasında yer alıyor.

Orta-ağır bir tablo olarak kendini gösteren hastalık, sağlıklı genç bireylerde daha hafif seyrediyor.

Ancak yaşlı ve akciğer hastalığı, kanser, diyabet gibi hastalıkları olan grupta ağır seyrediyor ve ölümler gözleniyor.

14 GÜNLÜK KULUÇKA DÖNEMİ

Türkiye'de henüz saptanan bir vaka olmadığı ancak 14 günlük kuluçka süresinin dikkate alınması gerektiğini belirten uzmanlar, son 14 gün içinde salgının kaynaklandığı veya görüldüğü ülkelere seyahat edenler veya bu ülkelere gidip-gelen kişiler ya da tanı almış bir hastayla aynı ortamda bulunmuş kişilerin dikkatli olması gerektiği aktarılıyor.

KORONAVİRÜS NE KADAR ÖLÜMCÜL?

Aralık ayında ortaya çıktığı sanılan virüs, şu ana kadar 25 kişinin ölümüne neden oldu. Yani virüse yakalandığı tespit edilenlerin yüzde 3'ü hayatını kaybetti.

SARS salgınında hastalığa yakalananların yüzde 9'u hayatlarını kaybetmişti.

Ancak virüsün bulaşmasıyla başlayan hastalık sürecinin görece uzun olduğu ve ölü sayısının ilerleyen günlerde artabileceği uyarıları yapılıyor.

Henüz salgının boyutları da tam olarak bilinmediği için bu yeni virüsün yol açabileceği ölümlere dair bir tahmin yürütmek zorlaşıyor.