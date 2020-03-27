Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüsten korunması için barınma evine götürülmek istendi, sigarayı bahane etti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sokakta yaşayan İsmail İnal (67), koronavirüs tedbirleri kapsamında barınma evine yerleştirilmek istenince zor anlar yaşattı.

27.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:56
Koronavirüsten korunması için barınma evine götürülmek istendi, sigarayı bahane etti

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sokakta yaşayan İsmail İnal (67), koronavirüs tedbirleri kapsamında barınma evine yerleştirilmek istenince zor anlar yaşattı. Barınma evinde sigara içemeyeceğini belirterek gitmek istemeyen İnal, güçlükle ikna edilerek barınma evine götürüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalması için saha çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri, dışarıda yaşayan İsmail İnal'ı koronavirüsten korunması için Büyükşehir Barınma Evi'ne götürmek istedi. İsmail İnal teklifi kabul etmeyerek, "15 gün karantinaya alacaklar. Sigara yok. Ben gitmem" dedi.

Zabıta memurları, İnal'a tüm sağlık kontrollerinin yapılacağı ve virüs tehdidi bitene kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin misafiri olacağını, havanın soğuk olduğu, yağmurda sıcak bir ortamda yaşayacağını anlattı. Ekiplerin dakikalarca ikna çalışması sonucu İsmail İnal, barınma evine gitmeyi kabul etti. İsmail İnal hasta nakil ambulansı ile götürülerek, barınma evinde kalması sağlandı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Gebze, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüsten korunması için barınma evine götürülmek istendi, sigarayı bahane etti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Erdoğan’dan yardım istedi Haberler
Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Erdoğan'dan yardım istedi
Bakan Koca, Dilek Tahtalı’nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı Haberler
Bakan Koca, Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Koronavirüs Türkiye’ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19’un rotası Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD’de vaka sayısı 100 bini geçti Haberler
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi Haberler
Kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD’den yabancı doktor hamlesi geldi Haberler
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD'den yabancı doktor hamlesi geldi
Türkiye alkışlarken, 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti Haberler
Türkiye alkışlarken, 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti

Son Dakika Güncel Haberleri

00:36: Sanatçılar "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek için evlerinden çaldı - Haber 00:33: Kırıkkale'de bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti - Haber 00:32: Koronavirüs ile mücadelede görevlendirilen askeri hastane gemisi Los Angeles'a geldi - Haber 00:31: Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması - Haber 00:30: Lübnan ve BAE'de koronavirüs vakaları arttı - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 23:51: Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası - Haber 23:26: Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek - Haber