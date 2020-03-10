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Koronavirüsten nasıl korunursunuz?

Sağlık yetkilileri, koronavirüsten kendimizi nasıl koruyabileceğimize dair adım adım yönerge ve tavsiyelerde bulunuyor.

10.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:25
Koronavirüsten nasıl korunursunuz?

Sağlık yetkilileri, koronavirüsten kendimizi nasıl koruyabileceğimize dair adım adım yönerge ve tavsiyelerde bulunuyor.

Sizin için bunları derledik.

Kendimizi nasıl koruruz?

























Bulgular nedir?





BBC
Etiketler : Dünya
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