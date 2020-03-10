Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
Sağlık yetkilileri, koronavirüsten kendimizi nasıl koruyabileceğimize dair adım adım yönerge ve tavsiyelerde bulunuyor.
10.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:25
Sağlık yetkilileri, koronavirüsten kendimizi nasıl koruyabileceğimize dair adım adım yönerge ve tavsiyelerde bulunuyor.
Sizin için bunları derledik.
Kendimizi nasıl koruruz?
Bulgular nedir?
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