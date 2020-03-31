Koronavirüsten ne zaman şüphe edilmeli? Prof. Dr. Osman Erk'ten önemli açıklamalar

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de vaka sayısının giderek arttığı Covid-19'un tanı ve tedavi süreci merak edilen konulardan biri…







İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk bu konuda şu açıklamaları yaptı: Hastaların yüzde 80'i hastalığı herhangi bir şikayet olmadan veya belli-belirsiz şikayetlerle geçirir.







Yüzde 20'si hastanelere başvurmak zorunda kalır. Bu dilimdeki hastaların yüzde 5'i ise yoğun bakıma ihtiyaç duyar. Yoğun bakıma alınanların yarısı ise hayatını kaybeder.







Hasta, hastanede tek kişilik odaya alınarak değerlendirilir. Fiziki muayene, kan testleri gerekirse akciğer grafisi ve BT ile değerlendirilen hastanın üst solunum yollarından numune (burun ve geniz sürüntüsü) alınarak test yapılır.







Testi negatif çıkan hasta normal koşullarda 48 saat izolasyon odasında bekletilir ve alternatif tanıya yönelik ilaçlarla tedavi edilir. Şikayetleri geçerse hasta tekrar test yapılmadan taburcu edilir. Şikayetlerin geçmediği hastalarda ise test tekrarlanır.







TEST POZİTİF İSE…

Test pozitif ise hasta tekrar değerlendirilir. Hastaya Covid-19'a yönelik tedavi protokolüne başlanır. Yoğun bakım gereği olup olmadığı değerlendirilir.











Normal koşullarda hastanede 2 gün takip edilen hasta tedavisine evde devam etmek üzere taburcu edilir. Testi pozitif olan kişilerin aile bireyleri ve temasta bulunduğu kişiler saptanarak hastanede veya evlerinde izole edilerek bu kişilere de test uygulanır.







İYİLEŞME SÜRECİ

İyileşme ortalama 2-3 hafta sürebilir, kesin bir süresi yoktur. Kişi evde ise izolasyon ve hijyen kurallarına dikkat eder. Tekrarlanan iki test negatif çıkarsa hasta tamamen iyileşmiş kabul edilir ve normal yaşama döner.











ALARM BELİRTİLERİNE DİKKAT!





Yeni tip corona virüsünde yüksek ateş ve kuru öksürük şikayetleri yüzde 85 oranında birlikte ortaya çıkar. Bu şikayetlere nefes darlığının eklenmesi alarm belirtisidir.







Nefes darlığı ortaya çıktığında kişi maske takarak, kendini izole etmeli ve mümkünse toplu taşıma araçları kullanmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Nefes darlığının ciddi olduğu durumlarda ise Alo 184 hattından yardım ve ambulans talep edilmelidir.







KULUÇKA DÖNEM 2 HAFTADIR





Hastalıkla ilgili şikayetler 5 ila 7 gün arasında ortaya çıkar. Hastalığın diğer insanlara yayılması ise 3 hafta içerisinde gerçekleşir. Dolayısıyla 2 haftaya kuluçka dönemi denir.







Testlerin kuluçka dönemini göz önüne aldığımızda şikayetler ortaya çıktıktan sonra tespit edilme oranı çok yüksek. Şikayetler ortaya çıkmadığı dönemde testler genelde negatif çıkar. Bu yüzden de testlerin tekrarlanması gerekir.







HASTALIK TEKRARLAR MI?





Bu konuda kesin bir bilgi yok. Bağışıklık sisteminin güçlü olduğu ve virüsün mutasyon geçirmediği durumlarda aynı virüs ile tekrar hastalık ortaya çıkması beklenmez.







Hastalığa karşı oluşan antikorların en azından bir süre koruyucu etki göstermesi gerekir. Hastalık esas olarak akciğerleri tutar. Tamamen iyileşenlerde akciğerde kalıcı hasar oluşup oluşmadığı şu anda bilinmemektedir.

Kaynak: Snob Magazin