Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış

Mardin'de koronavirüs sebebiyle ölen şahsın, geçtiğimiz yıl sosyal medyada "Adına göre nasıl öleceksin?" uygulamasını kullandığı ve uygulamada ölüm sebebine "Yeni ölümcül bir virüs bulaştı" yazdığı ortaya çıktı.

16.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:07
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi

Mardin 'in Derik ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören Nurettin Çınar (41), yaşamını yitirdi. Çınar'ın, geçen yıl sosyal medyada, 'Adına göre nasıl öleceksin' uygulamasını kullandığı ve uygulamanın Çınar'ın ölüm sebebine "Yeni ölümcül bir virüs bulaştı" yazdığı ortaya çıktı.

DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Kırsal Kovalı Mahallesi'nin Tepecik mezrasında oturan, evli ve 2 çocuk babası Nurettin Çınar'ın, bazı şikayetleri nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 'Kovid-19' testi pozitif çıktı. Çınar, koronavirüs tedavisine başlanan hastanede dün hayatını kaybetti. Çınar'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi.

Koronavirüsten ölen şahsın, 'Adına göre nasıl öleceksin?' uygulamasında, ölüm sebebi 'yeni bir virüs' olarak çıkmış

"ADINA GÖRE NASIL ÖLECEKSİN?" UYGULAMASINI KULLANMIŞ

Öte yandan Nurettin Çınar'ın, geçen yıl 11 Kasım'da sosyal medya hesabında, 'Adına göre nasıl öleceksin' uygulamasının 'ölümcül bir virüs' yazan sonucunu paylaştığı görüldü.

Koronavirüsten ölen şahsın, 'Adına göre nasıl öleceksin?' uygulamasında, ölüm sebebi 'yeni bir virüs' olarak çıkmış

"PAYLAŞIMI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜM"

Nurettin Çınar'ın kuzeni Abdurrahman Çeliker, "Acımız büyük. Ani ölümü bizleri sarstı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mezarlığa bile gidemedik. Sanki kalbine işlenmişti. 11 Kasım 2019 tarihli paylaşımında 'Adına göre nasıl öleceksin' sonucunu paylaşmış. Bu paylaşımını görünce şaşkına döndüm ve çok üzüldüm" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Mardin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı’dan Şengör’e dikkat çeken uyarı Haberler
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi 'yeni bir virüs' olarak çıkmış - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:23: Çekmeköy'de sahte maske operasyonu - Haber 12:23: Didim ESKKK'den yerel basına destek - Haber 12:22: Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ildeki çalışmaları inceledi - Haber 12:22: Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 307 bin 588 lira ceza - Haber 12:22: Ramazan hilali önce Afrika'da görülecek - Haber 12:01: Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber