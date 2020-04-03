Koronavirüsten öldüğü öne sürülen kişinin cenazesini taşıma tartışması

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA- İSTANBUL Sultanahmet Camisi Dernek Başkanı ve Yedi Hilal Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yapıcı iddialara göre koronavirüs sebebiyle evde hayatını kaybetti. Ekrem Yapıcı'nın cenazesi için sadece cenaze aracı şoförü geldi. Ancak görevli olmaması nedeniyle Yapıcı'nın naaşı yakınları ve komşuları tarafından taşındı.

56 yaşındaki Ekrem Yapıcı dün sabah Bayrampaşa'daki evinde hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle öldüğü öne sürülen Yapıcı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden cenaze aracı istendi. Cenaze aracı Yapıcı'nın evine geldi. Ancak iddialara göre araçta sadece şoför vardı. Koronavirüs bildirimine rağmen cenazeyi taşıyacak kimsenin gelmediği öne sürüldü. Yapıcı'nın naaşı kendi imkanları ile tedbir alan yakınları ve komşuları tarafından cenaze aracına taşındı.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA CENAZEYİ YUKARIDAN AŞAĞI İNDİRDİK"

Yapıcı'nın alt kat komşusu Celal Şen, "Sabah saat 08.00'de kaybettik. İlk önce 112'den geldiler. Biz koronavirüs sebebiyle hızlı hareket edilir diye umuyorduk. Sabah 08.00'de vefat eden kişi saat 16.30'da buradan alındı. Sen kaldıracaksın, o kaldıracak derken akşam saat 16.30'da kendi imkanlarımızla cenazeyi yukarıdan aşağı indirdik. Battaniye içerisinde cenaze arabasına koyduk. Böyle olmaması lazım. Bu binada oturanlar, çevrede oturanlar bunların psikolojisi ne olacak" dedi.

"BENİM BİLDİĞİM BELEDİYENİN GELİP ALMASI LAZIM"

Kendi imkanları ile tedbir aldıklarını söyleyen Şen, "Maskelerimizle eldivenlerimizle evin içerisine girmek zorunda kaldık. Onun bir ceset torbasına konması lazım. Bunu benim bildiğim belediyenin gelip alması lazım. Ama hiç kimse gelmedi. Biz kendi imkanlarımızla götürdük. Sadece cenaze aracı ve onun şoförü geldi. Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Bu cenaze kalktı artık bu binanın acilen dezenfekte edilmesi gerekiyor. Bir sürü yeri aradım .Biz de endişelendik. Nihayetinde koronadan söz ediyoruz. Bir gün önce 'iyiyim' diyen bir hasta ertesi günü vefat edebiliyor. Demek ki çok önemli bir hastalık" diye konuştu.

Kaynak: DHA