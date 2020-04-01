’Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın’ diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti

Belçika 'nın Leuven kentinin doğusundaki Binkom kasabasında yaşayan 90 yaşındaki Suzanne Hoylaerts, 20 Mart'ta koronavirüs semptomları göstermesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Karantina altında tedavisi süren Hoylaerts, koronavirüse bağlı solunum yetmezliği nedeniyle 22 Mart'ta yaşama gözlerini yumdu.

"SOLUNUM CİHAZINI GENÇLER İÇİN SAKLAYIN"

Yerel medya, yaşlı kadının solunum cihazını reddederek büyük bir fedakarlık yaptığını duyurdu. Belçika medyasındaki habere göre Hoylaerts, kendisine solunum cihazı takmak için hazırlık yapan doktorlara, "Solunum cihazını kullanmak istemiyorum. Onu genç hastalar için saklayın. Zaten iyi bir hayat yaşadım" dedi. Hoylaerts'in kızı Judith ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Ona veda edemedim. Cenazesine bile katılamadım" ifadelerini kullandı.

BELÇİKA'DA SON DURUM

Fransa ve Almanya arasında yer alan Belçika'da 13 bin 964 kişide koronavirüs tespit edilirken; 828 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA