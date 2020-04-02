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Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı

Kocaeli'de koronavirüs nedeni ile 8 aylık hamile olduğu sırada hayatını kaybeden annenin karnından erken doğumla alınan bebek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

02.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:15

Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde 8 aylık hamile iken koronavürüsten hayatını kaybeden Betül Aydın 'ın ardından ameliyatla anne karnından alınan bebeği de hayatını kaybetti.

BEBEK ÖZEL HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın'ın (38) kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın, 3 gün önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Betül Aydın'ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarılarak İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı.

BABA TABURCU EDİLDİ, BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Olaydan iki gün sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören baba Recep Aydın ise 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Kuvöz ile İstanbul'da sevk edildiği özel hastanede tedavi altına alınan 8 aylık bebek ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden bebeğin yarın hastane morgundan alınarak annesinin yanına defnedilmesi bekleniyor.

Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
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Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı
Etiketler: Recep Aydın, Derince, Kocaeli, Aydın, 3. Sayfa, Güncel

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Yeni tip koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı

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Haberler ›› 3. Sayfa ››Koronavirüsten ölen annenin karnından erken doğumla alınan bebek kurtarılamadı - Haberler
Yorumlar (4)
IHTIYAR:OYYY OYY OYYY. SABIR VER SABIRR
Cevap Yaz 0 2
SERDAR:Allah rahmet eylesin
Cevap Yaz 0 3
OBJEKTİF VE NESNEL:Çok acı ya. Allah rahmet eylesin...
Cevap Yaz 0 10
MEMLEKETİM:Allah rahmet eylesin.
Cevap Yaz 0 15

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