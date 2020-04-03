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Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbirlerinin açıkladığı basın toplantısından koronavirüsten ölen İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun adının Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verileceğini açıkladı.

03.04.2020 20:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. 30 büyükşehir ile Zonguldak'a araç giriş çıkışı yasaklandı. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Toplu alanlarda maske takılması zorunlu olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamanın sonunda koronavirüsten ölen İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun adının yaşatılacağını duyurdu.

PROFESÖR CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN İSMİ YAŞATILACAK

Erdoğan açıklamasında, "Geçtiğimiz günlerde Covid-19 hastalığından kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğimizi yani bundan böyle bu hastanenin artık hocamızın adıyla bir şehir hastanesi olarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacaktır. Cemil hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Eşine, tüm ailesine sabırlar diliyorum. Bu salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarıma da Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetmişti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer almıştı.

Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu’nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi’ne verilecek
Etiketler: Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Okmeydanı, Güncel

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