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KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DR. KALAYCI'NIN ADI AİLE SAĞLIK MERKEZİNE VERİLDİ

İSTANBUL'da aile hekimi olarak görev yaparken yakalandığı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Eyüp'teki aile sağlık merkezine verildi.

22.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:17
İSTANBUL'da aile hekimi olarak görev yaparken yakalandığı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Eyüp'teki aile sağlık merkezine verildi.
Eyüp'te Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan 56 yaşındaki Doktor Yavuz Kalaycı koronavirüse yakalandı. Evli ve iki kız babası olan Kalaycı 10 gün boyunca virüsle mücadele etti ancak geçtiğimiz pazar günü mücadeleyi kaybederek vefat etti.
Dr. Yavuz Kalayc adı çalıştığı aile sağlık merkezine verildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, görevi başındayken Covid-19'dan hayatını kaybeden aile hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı aile sağlığı merkezimize verildi. Merhum Dr.Kalaycı, gönlümüzle birlikte aile sağlık merkezinde de yaşayacaktır" dedi. KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DR. KALAYCI’NIN ADI AİLE SAĞLIK MERKEZİNE VERİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Yavuz Kalaycı, Koronavirüs, İstanbul, Eyüp, Güncel , Haber
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