Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, hayatını kaybettiği memleketi Trabzon 'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazında herkesin dikkatini tabuta örtülen siyah örtü çekti.

"İMAM HÜSEYİN EFENDİMİZİN TÜRBESİNDEKİ ÖRTÜ"

3 Kasım 2013 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Gadir-i Rum Bayramı" etkinliğine İran 'dan gelen bir Şii heyet tarafından bu örtü Haydar Baş'a hediye edilmişti. Haydar Baş İranlılar tarafından kendisine hediye edilen siyah örtü için o dönem şöyle demişti: "İmam Hüseyin Efendimizin türbesindeki örtünün bize emanet edilmesi kelimelerle izah edilemeyecek kadar büyük bir husustur, büyük bir servettir, büyük bir hazinedir. Allah şefaatlerinden mahrum eylemesin. Bu örtü, Hamse-i Âli Abâ'nın yani Cenabı Peygamber Efendimizin torunlarını, kızını, oğlunu altına aldığı abayı temsil eden bir işarettir, bir ifadedir. Ben bunu böyle görüyorum. Yüce Türk milletini bu örtünün altında hep beraber bir araya gelmeye davet ediyorum."

"ÖRTÜ İRAN'IN NECEF ŞEHRİNDEN GETİRİLDİ"

Öte yandan BTP Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası yayınında siyah örtünün sırrını şöyle anlattı: "Hz. Ali efendimizin türbedarı olan bir arkadaşımız İmam Hüseyin efendimizin türbesinden hediye etmişlerdir. İmam Hüseyin efendimizin türbesindeki örtüdür o. Necef'ten geldi. Prof. Baş Alevi-Sünni-Şii kardeşliğini ortaya koyan bir insandı. Sadece söylemle değil akademik yönleriyle de ortaya koydu."

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamladı ve bu üniversitede göreve başladı. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek "Profesörlük" unvanını da aynı üniversiteden alan Baş, Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanıydı.