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Koronavirüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni Türkiye'de toprağa verildi

FRANSA'nın Soissons kentinde 11 Nisan'da hayatını kaybeden Gökmen Bıçkı'nın (41) cenazesi, bir hafta sonra getirildiği memleketi Mersin'in Mut ilçesinde özel kıyafetli görevlilerce gece yarısı toprağa verildi.

17.04.2020 03:09 | Son Güncelleme: 17.04.2020 03:09
Koronavirüsten ölen ilk Türk'ün kuzeni Türkiye'de toprağa verildi

FRANSA'nın Soissons kentinde 11 Nisan'da hayatını kaybeden Gökmen Bıçkı'nın (41) cenazesi, bir hafta sonra getirildiği memleketi Mersin 'in Mut ilçesinde özel kıyafetli görevlilerce gece yarısı toprağa verildi. Bıçkı'nın yine Fransa'da ölen ve virüs nedeniyle yaşamını yitiren ilk Türk olan Halil Bıçkı'nın kuzeni olduğu öğrenildi.

Koronavirüs salgının Avrupa'da etkisi göstermeye başladığı ilk zamanlarda Fransa'nın Soissons kentinde Covid-19 testi pozitif çıkan Türk vatandaşı Halil Bıçkı (64), tedavi gördüğü hastanede 12 Şubat'ta yaşamını yitirdi. Ailenin cenazeyi Türkiye'de toprağa vermek için yaptığı girişimler sonuç vermezken, ölen bıçkının yakın çevresine yapılan testlerde  kuzeni Gökmen Bıçkı (41) ve eşinde de koronavirüs tespit edildi. Bir ayı aşkın süre yoğun bakımda tedavi gören Gökhan Bıçkı, 11 Nisan'da yaşamını yitirirken, eşinin durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.Ailesinin tüm çabalarına rağmen koronavirüsten ölen ilk Türk olan Halil Bıçkı'nın cenazesini Türkiye'ye göndermeyen Fransız yetkililer, Gökmen Bıçkı'nın cenazesine ise onay verdi. Yaklaşık bir hafta süren yazışmaların ardından Bıçkı'nın cenazesi, gece saatlerinde havayolu ile Türkiye'ye getirildi. Havalimanından cenaze aracına alınan Bıçkı'nın cenazesi, daha sonra karayolu ile memleketi Mersin'in Mut ilçesine götürüldü. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki mezarlığa getirilen Bıçkı'nın cenazesi, virüse karşı korumalı özel kıyafet giyen görevlilerce gece yarısı toprağa verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin, Mut, Güncel
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