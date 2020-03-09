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Koronavirüsten ölen İranlı milletvekilinin cenazesini özel giysili görevliler taşıdı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden milletvekili Fatma Rehber, dün Tahran'ın hemen dışındaki Behesht-e-Zahra mezarlığında toprağa verildi. Rehber'in cenazesini özel giyimli görevliler taşıdı.

09.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:10

İran 'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran 'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Dün Tahran'ın hemen dışındaki Behesht-e-Zahra mezarlığında toprağa verilen Rehber'in cansız bedenini özel giysili görevliler taşıdı.

Rehber'in naaşını taşıyan cenaze görevlilerinin; özel izole kıyafetler giymesi, eldiven ve maske takması, Rehber'in ise özel bir kutuya konularak battaniyeye sarmalanması dikkat çekti.

2 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETMİŞTİ

Rehber, 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi olarak Tahran'dan milletvekili seçilmişti.

Virüsün etkisiyle komaya giren Rehber, 2 günlük yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirmişti.

ÖLÜ SAYISI 237'YE YÜKSELDİ

Öte yandan İran'da yeni tip koronavirüsün bilançosu gittikçe ağırlaşıyor. Salgın nedeniyle yurt genelinde 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

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Koronavirüsten ölen İranlı milletvekilinin cenazesini özel giysili görevliler taşıdı
Etiketler : Milletvekili, Tahran, İran, Dünya, Güncel

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