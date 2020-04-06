Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 70 bini geçti

Koronavirüsten (Covid-19) ölen kişilerin sayısının dünya genelinde 70 bini geçtiği bildirildi.

06.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:38
Koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 70 bini geçti

Koronavirüsten (Covid-19) ölen kişilerin sayısının dünya genelinde 70 bini geçtiği bildirildi.

ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin (JHU) koronavirüs verilerini paylaştığı haritaya göre dünya genelinde koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 70 bin 482'ye ulaştı.

Haritadaki verilere göre, dünya genelinde 1 milyon 288 bin 372 kişi enfekte olurken bugüne kadar 270 bin 249 kişi iyileşti.

EN FAZLA ÖLÜM İTALYA'DA GEÇEKLEŞTİ

Dünya genelinde en fazla ölüm 15 bin 887 kişi ile İtalya'da gerçekleşirken, İtalya'yı,13 bin 55 kişinin hayatını kaybettiği İspanya takip ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 70 bini geçti - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Filipinler’de bir ilk! Karantina kurallarını ihlal eden adam öldürüldü Haberler
Filipinler'de bir ilk! Karantina kurallarını ihlal eden adam öldürüldü
’Durumu kötüleşti’ iddiası sonrası Johnson’dan açıklama geldi Haberler
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası Johnson'dan açıklama geldi
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4’ünde hiç bir belirti yok Haberler
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
Fransız hemşireler devletin salgın politikasını soyunarak protesto etti Haberler
Fransız hemşireler devletin salgın politikasını soyunarak protesto etti
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, tren vagonlarını hastaneye çevirdi Haberler
Koronayla başa çıkamayan Hindistan, tren vagonlarını hastaneye çevirdi
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti

Son Dakika Dünya Haberleri

18:47: Afyonkarahisar'da helikopter destekli Korona virüs denetimi - Haberler 18:46: 5 yaşındaki Bilge'den sağlık çalışanlarına "kek" jesti - Haberler 18:45: Babasının cenazesine katılamadı, arkadaşları cenazeyi cep telefonundan izletti - Haberler 18:42: 78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı - Haberler 18:38: Köy odasını kahvehaneye çeviren 11 kişiye 3 bin 150 TL para cezası - Haberler 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 17:04: İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular - Haberler 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu 16:38: 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım - Haberler 15:54: İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu - Haberler