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Koronavirüsten ölen madencinin son sözleri yürekleri dağladı.

Koronavirüsten ölen madencinin son sözleri yürekleri dağladı.

09.04.2020 21:01 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:02
Koronavirüsten ölen madencinin son sözleri yürekleri dağladı...Ölmeden önce arkadaşına "Evde kal" çağrısı yapmış
ZONGULDAK - Zonguldak 'ta korona tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 52 yaşındaki maden işçisi Kemal Soytürk'ün hayatını kaybetmeden önce arkadaşına "Evde kal" uyarısı yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma İşletmesi'nde elektrik teknikeri olarak çalışan 52 yaşındaki maden işçisi Kemal Soytürk bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Korona virüs tedavisi gördüğü öğrenilen Soytürk, bir süre sonra yaşamını yitirdi. 9 gündür yüksek ateş ile hastanede tedavi gördüğünü bir arkadaşına anlatan Soytürk'ün ölmeden önce WhatsApp üzerinden yazıştığı arkadaşına "Evde kal" diye uyardığı ortaya çıktı.
Soytürk'ün "Ben ölüyorum. Konuşamıyorum artık" dediği arkadaşı, "Sık dişini. Geçecek bu zor günler. 10 gündür evden çıkmıyorum. Tansiyon, şeker, kolesterol hepsi var. Korunmak gerekiyor. Madencinin korunması çok zor" yanıtını verdi. Bunun üzeine Soytürk, "Eşim ve çocuklar evde karantinada. Buradan çıkış zor. Ciğer çürüdü iyice. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın, çok ızdıraplı" diye cevap verdi.
28 yıldır kurumda çalışan madencinin 2 çocuk babası olduğu ve ailesinin de aynı hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Öte yandan Zonguldak Belediyesi de korona virüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenler için şehir mezarlığında ayrı bölüm hazırladı Salgın nedeniyle hayatını kaybedenler mezarlığa defnedilirken bazı mezarların kazılarak hazır tutulduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Kemal Soytürk de bu sabah saatlerinde aynı mezarlığa defnedildi. Koronavirüsten ölen madencinin son sözleri yürekleri dağladı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Genel
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