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Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Taşçıoğlu için Mersin'de saygı duruşu

KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu için Mersin'de hastane ve sağlık kurumları önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

02.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:34
Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Taşçıoğlu için Mersin'de saygı duruşu

KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu için Mersin 'de hastane ve sağlık kurumları önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Koronavirüs nedeniyle dün akşam yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Mersin'de meslektaşları tarafından anıldı. Prof. Dr. Taşçıoğlu için, kentteki tüm hastaneler ve diğer sağlık kurumları önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anmaya katılan hekimler, sosyal mesafe kuralına uydu, maske ve eldiven taktı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çapa Tıp Fakültesi, Koronavirüs, İstanbul, Mersin, Güncel
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