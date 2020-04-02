Koronavirüsten ölen Prof. Dr. Taşçıoğlu için Mersin'de saygı duruşu

KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu için Mersin 'de hastane ve sağlık kurumları önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Koronavirüs nedeniyle dün akşam yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Mersin'de meslektaşları tarafından anıldı. Prof. Dr. Taşçıoğlu için, kentteki tüm hastaneler ve diğer sağlık kurumları önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anmaya katılan hekimler, sosyal mesafe kuralına uydu, maske ve eldiven taktı.

Kaynak: DHA