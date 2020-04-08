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Koronavirüsten ölen sağlıkçı şehit sayılır mı? Koronavirüsten ölenler şehit sayılır mı? Hükmi şehitlik nedir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavrüsten ölenlerin hükmü hakkında merak edilen soruları yanıtladı. İşte, koronavirüsten ölenler şehit sayılır mı? Koronavirüsten ölen sağlıkçı şehit sayılır mı gibi merak edilen soruların yanıtları!

08.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:18
Koronavirüsten ölen sağlıkçı şehit sayılır mı? Koronavirüsten ölenler şehit sayılır mı? Hükmi şehitlik nedir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs süreci ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Koronavirüsten ölen sağlıkçı şehit sayılır mı? Hükmi şehitlik nedir? Koronavirüsten ölenler şehit sayılır mı gibi merak edilen soruları da cevaplayan Erbaş, koronavirüsten ölenlerin hükmü hakkında açıklamalarda bulundu.

KORONAVİRÜTEN ÖLEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞEHİT SAYIIR MI?

Yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının "hükmi şehit" sayılabileceğini açıklayan Ali Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlik, peygamberlikten sonra en büyük mertebedir. Hakiki şehit; vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Hakiki şehit olarak bunları değerlendiriyoruz. Fıkıhta bir de 'hükmi (hükmen) şehitlik' vardır. Bunlar da depremde, yangında, selde, denizde boğulmuş olanlar ve salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir. Hadis-i Şerif'te bunlar yer almaktadır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler." dedi.

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Gündem, Güncel
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