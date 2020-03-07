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Koronavirüsten ölen Türk vatandaşının ailesi, cenazenin Türkiye'ye getirilmesine sıcak bakmıyor

Fransa'da yaşayan 64 yaşındaki Halil Bıçkı, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk Türk oldu. Bıçkı'nın ölümünün ardından naaşının Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği merak konusu olurken merhumun ailesi, cenazenin Türkiye'ye getirilmesine sıcak bakmadıklarını ifade etti.

07.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:18

nedeniyle 'da hayatını kaybeden ilk Türk olan Halil Bıçkı'nın cenazesinin 'ye getirilip getirilmeyeceği hususu hala belirsizliğini koruyor. Yapılan açıklamada Bıçkı'nın ailesi ve Fransız makamlarının bu duruma sıcak bakmadıkları ifade edildi.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölen Türk ile ilgili gelişmeleri CNN TÜRK Fransa muhabiri Arzu Çakır Morin canlı yayında anlattı.

BIÇKI, PERŞEMBE SABAHI YAŞAMINI YİTİRDİ

Halil Bıçkı isimli 64 yaşındaki Türk vatandaşı, Fransa'da salgının ilk yayıldığı bölgede virüse yakalandı ve perşembe sabahı yaşamını yitirdi. Halil Bıçkı'nın ailesinin de virüsü taşıma ihtimali var ancak şu ana kadar herhangi bir tespit yapılmadı. Bıçkı Ailesi, güvenlik ve tedbir amacıyla bir süre evde bekleyecek.

BIÇKI'NIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK Mİ?

Koronavirüs nedeniyle ölen Halil Bıçkı'nın cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesiyle ilgili ailenin talebi ise henüz yanıt almış değil. Çünkü otopsi işlemlerinin yanı sıra bazı güvenlik tedbirlerinin uygulanması gerekiyor. Ailesi, cenazenin Türkiye'ye gönderilmesine Fransız makamlarının çok sıcak bakmadığını belirtti.

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Koronavirüsten ölen Türk vatandaşının ailesi, cenazenin Türkiye'ye getirilmesine sıcak bakmıyor

Koronavirüs, Türkiye, Fransa, Sağlık, Güncel


HABER YORUMLARI (6)
MUSTAFA:Allah rahmet eylesin ama getirilmesi uygun deil çok büyük bir risk
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ADINIZI YAZIN:yakılması lazım.
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MİSAFİR:Toprak kabul etmez zaten
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YETER:Orda gomulsun getirmeyin
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BUTUTUTU:Dirisinin ne yararını gördük ki ölüsünü görelim :D
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ŞEYTAN:ne kadar kötü insanlarsınız
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2 1
7.03.2020 14:48:14