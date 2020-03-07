Koronavirüsten ölen Türk vatandaşının ailesi, cenazenin Türkiye'ye getirilmesine sıcak bakmıyor

Koronavirüs nedeniyle Fransa 'da hayatını kaybeden ilk Türk olan Halil Bıçkı'nın cenazesinin Türkiye 'ye getirilip getirilmeyeceği hususu hala belirsizliğini koruyor. Yapılan açıklamada Bıçkı'nın ailesi ve Fransız makamlarının bu duruma sıcak bakmadıkları ifade edildi.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölen Türk ile ilgili gelişmeleri CNN TÜRK Fransa muhabiri Arzu Çakır Morin canlı yayında anlattı.

BIÇKI, PERŞEMBE SABAHI YAŞAMINI YİTİRDİ

Halil Bıçkı isimli 64 yaşındaki Türk vatandaşı, Fransa'da salgının ilk yayıldığı bölgede virüse yakalandı ve perşembe sabahı yaşamını yitirdi. Halil Bıçkı'nın ailesinin de virüsü taşıma ihtimali var ancak şu ana kadar herhangi bir tespit yapılmadı. Bıçkı Ailesi, güvenlik ve tedbir amacıyla bir süre evde bekleyecek.

BIÇKI'NIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK Mİ?

Koronavirüs nedeniyle ölen Halil Bıçkı'nın cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesiyle ilgili ailenin talebi ise henüz yanıt almış değil. Çünkü otopsi işlemlerinin yanı sıra bazı güvenlik tedbirlerinin uygulanması gerekiyor. Ailesi, cenazenin Türkiye'ye gönderilmesine Fransız makamlarının çok sıcak bakmadığını belirtti.