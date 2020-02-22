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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 360'a ulaştı

Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 77 bini aştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2 bin 360'a yükseldi. Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden ilk Avrupalı, 78 yaşındaki bir İtalyan oldu.

22.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:09Koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 360'a ulaştı
Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 77 bini aştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 2 bin 360'a yükseldi. salgınında hayatını kaybeden ilk Avrupalı, 78 yaşındaki bir İtalyan oldu.

Yapılan resmi açıklamalara göre cumartesi günü itibariyle salgında Çin ana karasında 2 bin 345, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 77 bini geçti.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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