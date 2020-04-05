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Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı

Fındık ihracatında dünya lideri olan Türkiye, bir böcek türü olan sünelerin fındık bahçelerini istila etmesi nedeniyle zor günler geçirebilir. Gürcistan'da etkisini gösteren süneler Türkiye'nin 8 iline yayıldı.

05.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:36

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken bir tehlike daha kapıya dayandı. Bir böcek türü olan sünelerin ülkemizdeki fındık bahçelerini istila etmesiyle Türkiye'deki fındığın yüzde 30'u zarar görebilir. İlk önce Gürcistan 'da etkisini gösteren süneler Karadeniz bölgesinde bulunan Türkiye'nin 8 iline yayıldığı belirti.

"TÜRKİYE'DEKİ FINDIĞIN YÜZDE 30'U ZARAR GÖREBİLİR"

İngiliz The Guardian'dan Selin Uğurtaş'ın haberine göre; Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Celal Tuncer, eğer yayılma önlenemezse Türkiye'deki fındıkların yüzde 30'unun zarar görebileceğini ifade etti. Bu yaklaşık olarak dünyanın fındık erzağının beşte biri ediyor. Dünyanın fındık üretiminin yaklaşık yüzde 69'u Türkiye'de yapıldığı için birçok şirket ve bilim insanı süne istilasına karşı hızlı bir biçimde önlem alınmasını talep etti.

YETERLİ ZAMANIMIZ OLMAYABİLİR

Ocak ayında yapılan bir konferansta, istilanın kontrol altına alınması için süne yumurtalarını yok eden samuray yaban arılarının kullanılabileceği belirtildi. Haberde "Bu yöntemin uygulanması için Türkiye'nin yeteri kadar zamanı olmayabileceği, çünkü regülasyonların uzun bir araştırma süreci gerektirdiği" belirtildi.

"SÜNE İSTİLASI DEVAM EDİYOR"

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, süne istilasının hâlâ sürmekte olduğuna dikkat çekerek, samuray yaban arıları konusunda uzun bir araştırma yapmanın "yersiz" olacağını ifade etti. Prof. Tuncer ise Türkiye'nin başka ülkelerde yapılan araştırmaları inceleyerek sürecin hızlandırılmasını tavsiye etti.

Haberde, önümüzdeki aylardaki ısıların da önemli rol oynayacağı bildirildi. 2019 yılında süneler soğuk havalar sebebiyle kış uykusundan geç uyanmış ve bu süreçte fındıklar koruyucu kabuklarını geliştirebilmişti. Hava sıcaklığının ortalamanın üzerinde seyredeceğini öngören meteorologlara göre fındıklar bu sene o kadar şanslı olmayabilir.

Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Etiketler: Gürcistan, Karadeniz, Türkiye, Güncel

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