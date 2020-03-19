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Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı

İstanbul'da kaydedilen görüntülerde yakın zamanda işi gereği yurt dışına giden ve vücudunda koronavirüs belirtileri oluşan vatandaşın sergilediği örnek davranış, kameralara yansıdı.

19.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:50

HABERLER.COM/ ÖZEL HABER

İstanbul 'da yaşayan bir kişinin işi gereği yurt dışına gitmesinin ardından vücudunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri oluştu. Belirtilerin ardından ihbar hattı olan ALO 184'ü arayan vatandaş, sağlık ekiplerinin yaşadığı yerin önüne gelmesi üzerine ambulansa bindirildi. Komşularını teskin eden bilinçli vatandaş, gönderdiği mesajda "Sağlık ekiplerini şahsi olarak çağırdım ve araca eldiven-maske eşliğinde bindim. Apartmanda hiçbir yere dokunmadım, müsterih olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, kovid-19 salgını ile mücadele ederken İstanbul'da meydana gelen bir örnek olay, kameralara yansıdı. Haberler.com'un ulaştığı görüntülerde işi gereği yurt dışına gittiği öğrenilen kişi, sağlık ekipleriyle iletişime geçti.

VATANDAŞ OLARAK SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ

Mesleği gereği sürekli yurt dışı görevlerine gittiğini ifade eden vatandaş, virüsü çevresine bulaştırmamak adına sorumluluğunu yerine getirerek kendisini karantinaya aldırdı.

Şu anda bir hastanede, izole bir odada kalan vatandaşın kovid-19 testleri ise henüz sonuçlanmadı. Vatandaş ayrıca, tedirgin olan komşularını teskin etmek adına kafalarda soru işareti oluşturan görüntüler hakkında bir açıklama yaptı.

KOMŞULARINI TESKİN ETTİ

Komşulara gönderilen mesajda "Herkese iyi akşamlar. Öncelikle o görüntü bizim daireye gelen sağlık personeli ile ilgiliydi. Sabah yüksek ateş ve öksürme ile uyandım. Mesleğimiz gereği sürekli yurt dışı görevlerde olduğumuz için herhangi bir ihmale mahal vermemek adına şahsi olarak çağırdım. Eldivenler ve maskeler eşliğinde araca bindirildim. Şu an hastanedeyim. Prosedür karantinaya alınmakmış. Şu anda izole bir katta 3 gün boyunca tek kalacağım. Yarın da kovid-19 testinin yapılacağı söylendi. Apartman içinde asansör dahil hiçbir yere dokunmadım müsterih olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı

Haberin Videosu :

Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaş, ALO 184'ü aradı
Etiketler : İstanbul, Pilot, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (2)
EMRE:Böyle insanlara helal sahtekar düzenbaz ve gaddarlar için yaşasın cehennem
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ABBAS YOLCU:Kendinden şüphe duyan her vatandaş bunu yapmalı teşekkürler kardeş.........
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