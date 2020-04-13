Koronavirüsten tedavi olanlar, alkışlarla taburcu oldu

MANİSA'nın Alaşehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüsten tedavi görerek sağılıklarına kavuşan ilk hastaları, alkışlarla taburcu oldu.

Fırat Durak (23) ve Hasret Demir (29) yüksek ateş, burun akıntısı ve halsizlik şikayetleriyle yaklaşık bir hafta önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tahlillerde iki hastaya da koronavirüs tanısı konuldu. Tedavilerine başlanan hastalar, 7 günlük tedavi sonucu sağlıklarına kavuşarak, taburcu oldu. Alaşehir Devlet Hastanesi'nin koronavirüs tedavileri tamamlanıp sağlıklarına kavuşarak taburcu olan ilk hastalarını, hastane personeli alkışlarla uğurladı. Sağlığına kavuşan Fırat Durak, "1 hafta önce muayene oldum. Doktorlara hemşirelere çok teşekkür ederim. Bizimle çok ilgilendiler. Onlardan Allah razı osun" dedi. Fırat Durak'ın babası Ayhan Durak ise, "Alaşehir Devlet Hastanesi hekimlerine ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Bir şekilde geldi, iyi ki Türk hekimleri var" dedi.