Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüsten tedavi olanlar, alkışlarla taburcu oldu

MANİSA'nın Alaşehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüsten tedavi görerek sağılıklarına kavuşan ilk hastaları, alkışlarla taburcu oldu.

13.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:50
Koronavirüsten tedavi olanlar, alkışlarla taburcu oldu

MANİSA'nın Alaşehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüsten tedavi görerek sağılıklarına kavuşan ilk hastaları, alkışlarla taburcu oldu. Fırat Durak (23) ve Hasret Demir (29) yüksek ateş, burun akıntısı ve halsizlik şikayetleriyle yaklaşık bir hafta önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tahlillerde iki hastaya da koronavirüs tanısı konuldu. Tedavilerine başlanan hastalar, 7 günlük tedavi sonucu sağlıklarına kavuşarak, taburcu oldu. Alaşehir Devlet Hastanesi'nin koronavirüs tedavileri tamamlanıp sağlıklarına kavuşarak taburcu olan ilk hastalarını, hastane personeli alkışlarla uğurladı. Sağlığına kavuşan Fırat Durak, "1 hafta önce muayene oldum. Doktorlara hemşirelere çok teşekkür ederim. Bizimle çok ilgilendiler. Onlardan Allah razı osun" dedi. Fırat Durak'ın babası Ayhan Durak ise, "Alaşehir Devlet Hastanesi hekimlerine ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Bir şekilde geldi, iyi ki Türk hekimleri var" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Alaşehir Devlet Hastanesi, Fırat, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296’ya yükseldi Haberler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296'ya yükseldi
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Haberler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüsten tedavi olanlar, alkışlarla taburcu oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:42: Sivas'ta motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 19:42: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 3 bin 957'ye ulaştı - Haber 19:40: Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü - Haber 19:36: Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi - Haber 19:36: Burdur'da 14 günlük karantina süresi dolan 145 kişi halk oyunuyla uğurlandı - Haber 19:20: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler