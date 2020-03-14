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Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor

Hong Kong Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi Başkanı Margaret Owen Zeng yaptığı açıklamada koronavirüsün etkilerini gözler önüne serdi. Zeng koronavirüsü atlatan kişilerin hızlı yürürken nefes darlığı çektiğini ve eskiden yapabildiklerini yapma yeteneğinden yoksun kaldıklarını açıkladı.

14.03.2020 21:21 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:41

Hong Kong Hastanesi İdaresi, yeni tür koronavirüs hastalığını atlatan kişilerin hızlı yürüyüş sırasında akciğer fonksiyonunun azalması ve nefes darlığı konusunda sıkıntı yaşayabileceklerini belirtti.

Spuntik'in haberine göre Hong Kong Hastanesi'nden yapılan açıklamada, koronavirüs hastalığını atlatmış olan 12 kişiden oluşan bir grup üzerinde yapılan araştırma sonrası böyle bir sonuca ulaşıldığı kaydedildi.

DAHA ÖNCE YAPABİLDİKLERİNİ YAPAMIYORLAR

Hong Kong Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi Başkanı Margaret Owen Zeng, hastalığı atlatanlardan iki veya üçünün daha önce yapabildiklerini yapma yeteneğinden yoksun kaldığını belirterek, "Hızlı yürürken nefes darlığı çekiyorlar. Bazı hastaların akciğer fonksiyonlarında yüzde 20 ila 30'luk bir düşüş görülüyor" dedi.

FİZYOTERAPİ UYGULANIYOR

Bu hastaların solunum fonksiyonlarının ne kadar zayıfladığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirten Owen Zeng, hastalara akciğerleri güçlendirmek için fizyoterapi uygulandığını ifade etti.

Owen Zeng, aynı zamanda hastalığın uzun vadeli etkisinin ne olduğunu anlamak için çalışmaların devam ettiğini, örneğin, Covid-19'un solunum organları dokularına müdahale eden bağ dokusu şeritlerinin oluştuğu bir durum olan pulmoner fibroz gelişimine etki edip etmediğini bulmayı amaçladıklarını söyledi.

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Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Etiketler : Hong Kong, Dünya, Güncel

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