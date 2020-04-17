Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı

TEVE2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli programda sunuculuk yapan Burak Akkul, koronavirüse yakalandı. 1 aydan fazla hastanede tedavi gören sunucu, 20 gün yoğun bakımda uyutularak tedavi gördükten sonra virüsü yendi. Taburcu olarak evinde karantinaya giren sunucu, görüntülü olarak katıldığı canlı yayında tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

VİRÜSÜ YURT DIŞINDA KAPTI

Eşi Seda Akkul ile CNN Türk'de yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olarak virüsü çekim için gittiği Londra 'da kaptığını söyledi. Eşinin yoğun bakımda uyutulmadan önceki halini anlatan Seda Akkul, "O 'Uyursam geri kalkamaya bilirim' korkusuyla konuştu. Ben de eşi olarak 'Tedaviyi böyle görmen gerekiyor ama bana söz verirsen geri dönersin' dedim. Söz verdi, 20 gün o sözle bekledim" dedi.

"YOĞUN BAKIMDA GEÇEN BİR DAKİKAYA ŞAHİT OLSANIZ DIŞARI ADIM ATMAZSINIZ"

Koronavirüs tedavisinde yaşadığı zorlu süreci anlatan Akkul ise şunları söyledi: "20 gün hem de entübe olarak yoğun bakımda kaldım. Yani 20 gün uyutularak kaldım. Herhalde bu konuda en uzun süre uyutularak tedavi edilen Covid-19 hastalarından biriyim. Yoğun bakımda geçen 1 günü değil, 1 dakikaya bile şahit olan insan evden dışarıya adımını atmaz."

"YÜRÜYEMİYOR, AYAKTA DURAMIYORDU"

Burak Akkul, Çin'den getirilen ilaçların ilk kullanıldığı hastalardan biri oldu. Seda Akkul, "Burak'ta Bilim Kurulu'nun getirdiği ilaçlar kullanıldı ve denendi. Çin ilacının kullanıldığından eminiz" şeklinde konuştu.

Hastaneden taburcu olan Akkul çifti, karantina sürecini doldurmak için şu an evde. Burak Akkul'un fizik tedavi süreci ise devam ediyor. Seda Akkul, "Benden destek alarak yürüyebiliyor. Tam desteksiz 1 dakikadan daha fazla ayakta sabit duramıyor şu an. Denge problemi var çünkü ama bundan 2 gün öncesinde o kadar bile yürüyemiyordu. Ondan 2 gün öncesindeyse ayağa da kalkamıyordu. Bu günbegün değişen bir süreç" dedi.