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Koronavirüsü atlatan ünlü futbolcu Fellaini taburcu edildi

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

14.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:22
Koronavirüsü atlatan ünlü futbolcu Fellaini taburcu edildi
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
32 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı atlattığını belirterek, "En zor kısım geride kaldı. Mücadeleye devam edelim." ifadelerini kullandı.
Fellaini, kulübüne ve Çin'de tedavi gördüğü hastanenin çalışanlarına kendisiyle ilgilendikleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Marouane Fellaini, Spor
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