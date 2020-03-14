Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin'in Wuhan kentinde koronavirüs hastası olduğu öne sürülen bir kişinin, hastalık diğer insanlara da bulaşsın diye market raflarındaki ürünleri yaladığı anlar görüntülendi.
14.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:32
Çin'in Wuhan kentinde çıkan koronavirüs salgını sonrası Çin yönetimi bütün şehri karantina altına almıştı. Ölüm sayısının azalmasıyla birlikte insanlar sokağa çıkmaya başladılar ama tehlike henüz geçmiş değil.
MARKET RAFLARINDAKİ ÜRÜNLERİ YALADI
Kentten gelen son görüntülerde koronavirüs hastaları kendi hastalıklarını başkalarına bulaştırmak için akıl almaz yöntemlere başvurduğu görülüyor. Görüntülerden birinde market raflarındaki ürünleri başkalarına da hastalık bulaşsın diye yalayan bir kişi görünüyor. Bir diğer görüntüde ise bir kişinin tükürüğünü önünde giden insanların üsütüne ve ellerine doğru savuruyor.
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Haberin Videosu :Yeni tip koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Güncel
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