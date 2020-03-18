Koronavirüsü Hafife Alan Elon Musk Geri Adım Attı
Yeni tip koronavirüs salgını başladığı sıralarda, salgın hakkında alaycı tavırlar sergileyen Elon Musk geri adım attı. Salgının pandemiye dönüşme
18.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:32
Yeni tip koronavirüs salgını başladığı sıralarda, salgın hakkında alaycı tavırlar sergileyen Elon Musk geri adım attı. Salgının pandemiye dönüşmesi sonrasında Tesla ve SpaceX içerisinde önlemler almaya başlayan Musk, konu hakkında yeni açıklamalar yaptı.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü ekonomiyi de ağır şekilde etkilemeye başlamıştı. Bundandır ki ABD Merkez Bankası FED, ekonomiyi canlandıracak tedbirler almış ve faizleri sıfıra indirmişti.
Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan corona virüs salgını, küresel ekonomi ve dünya ticaretini derinden yaralamıştı. Çin'de veya virüsün görüldüğü başka ülkelerde çeşitli fabrikalar geçici süre ile kapatılmış, üretim tamamen durmuştu.
Elon Musk koronavirüse karşı harekete geçti
Forbes'ta yer alan habere göre, daha önce koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle yaşanılan paniğin aptalca olduğunu söyleyen Tesla CEO'su Elon Musk, çalışanlarına gönderdiği elektronik posta ile evden çalışabileceklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde, Musk, COVID-19 ile ilgili çalışanlarına bir mesaj göndermiş ve bu mesajda istatistik verilerine yer vererek trafik kazaları corona virüsten daha tehlikeli ifadelerine yer vermişti Özel uzay SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk geçtiğimiz hafta resmi Twitter hesabından attığı tweette "Corona virüsü paniği aptalca" ifadelerini kullanmıştı.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü ekonomiyi de ağır şekilde etkilemeye başlamıştı. Bundandır ki ABD Merkez Bankası FED, ekonomiyi canlandıracak tedbirler almış ve faizleri sıfıra indirmişti.
Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan corona virüs salgını, küresel ekonomi ve dünya ticaretini derinden yaralamıştı. Çin'de veya virüsün görüldüğü başka ülkelerde çeşitli fabrikalar geçici süre ile kapatılmış, üretim tamamen durmuştu.
Elon Musk koronavirüse karşı harekete geçti
Forbes'ta yer alan habere göre, daha önce koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle yaşanılan paniğin aptalca olduğunu söyleyen Tesla CEO'su Elon Musk, çalışanlarına gönderdiği elektronik posta ile evden çalışabileceklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde, Musk, COVID-19 ile ilgili çalışanlarına bir mesaj göndermiş ve bu mesajda istatistik verilerine yer vererek trafik kazaları corona virüsten daha tehlikeli ifadelerine yer vermişti Özel uzay SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk geçtiğimiz hafta resmi Twitter hesabından attığı tweette "Corona virüsü paniği aptalca" ifadelerini kullanmıştı.
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Kaynak: Tamindir
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Nicola Tesla, Koronavirüs, Elon Musk, Teknoloji
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