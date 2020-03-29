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Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi

Koronavirüs salgınına karşı sık sık evlerden çıkılmaması uyarısı yapılırken İstanbul Büyükçekmece'de ev tutan bir grup parti düzenledi. Parti düzenleyen grup, sosyal medyadan yaptıkları canlı yayınla ifşa oldu.

29.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:34

Türkiye 'de giderek etkisini artıran koronavirüs salgınına karşı uzmanlar ve yetkililer evlerden çıkılmaması uyarısı yaparken bazı vatandaşlar bu uyarıları hiçe sayıyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE EV PARTİSİ DÜZENLEDİLER

İstanbul Büyükçekmece 'de ev kiralayan bir grup, parti düzenledi. Partiye katılanlar, 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak dip dibe gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.

SOSYAL MEDYADAN İFŞA OLDULAR

Partiye katılanları ifşa eden de kendileri oldu. Eğlenenlerden bir kaçı sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak koronavirüs uyarılarına rağmen parti düzenlediklerini gözler önüne serdi. Sosyal medya canlı yayınını izleyenler ise tepki gösterdi.

Koronavirüsü hiçe sayan bir grup Büyükçekmece'de parti düzenledi
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup Büyükçekmece'de parti düzenledi
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NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz haftalarda genelgeler yayınlayarak bar, pavyon, gece kulübü gibi eğlence mekanlarının faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu.

Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece’de parti düzenledi
Etiketler: Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel

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Yeni tip koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi

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