Koronavirüs hızla yayılıyor! Çin, virüsün önünü kesmek için drone'larla uyarılarda bulunuyor

Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Almanya, Japonya, Singapur, Fransa, Tayvan, Avustralya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Kanada, Rusya, İngiltere, Vietnam, Kamboçya, Hindistan, Finlandiya, Nepal, Filipinler, İspanya, Sri Lanka ve son olarak İsveç. Yeryüzündeki 25 ülkeye yayıldı, yalnızca Çin genelinde vaka sayısı 11 bin 791'e ulaştı. Dünya, Çin'de insansız hava araçlarıyla yapılan anonsları konuşuyor.

VATANDAŞLARI UYARMAK İÇİN DRONE'LAR KULLANILIYOR

Çin'deki bazı köy ve şehirlerde, yerel sakinlere dışarıda olmaları gerekiyorlarsa ağız maskesi takmaları gerektiğini hatırlatmak için drone'lar kullanıldığı haberi geldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer ve tetikteki bazı kişiler, belirli alanlarda devriye gezsin diye ses çıkarabilen insansız hava araçları görevlendirdi. Liaoning eyaletindeki büyük limana yakın küçük bir şehir olan Muyang'da trafik polisinin yüz maskesi takmayan insanlara emir vermek için yaya bölgelerinin etrafında drone uçurduğu bildirildi.

"MASKENİZ NEREDE? MASKENİZİ TAKIN!"

Drone'un sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, sokakta tespit edilen kişilere "Maskeniz nerede? Maskenizi takın!" dediğini gösteriyor.

Başka bir yerde, İç Moğolistan'da bir düğün fotoğrafçısı tarafından çekildiği bildirilen görüntülerse bir drone'un yaşlı bir kadına yaklaştığını gösterdi.

"BÜYÜK ANNE DRONE'A BAKMAYI BIRAK"

Fotoğrafçı Guo Junjie, drone'un hoparlörlerini kullanarak yaşlı kadınla konuştu ve "Büyükanne, drone'a bakmayı bırak. O köyümüzün drone'u. Maske takmadan açık havada orada burada dolaşma. Hemen eve dön ve ellerini yıka" dedi.

Yaşlı kadın gülümsedi ve başlangıçta drone'a kahkaha attı ama drone kendisini azarlamaya başladığında yüzü ciddileşti ve hızla uzaklaştı.

Yine başka bir videodaysa, maske takmadan evinin dışında yürüyen genç bir kız drone tarafından tespit ediliyor. Drone'u kontrol eden kişi kıza drone'u kızın yakınında uçururken "Hey evlat! Alışılmadık zamanlardayız! Dışarıda dolaşma, üstelik maske bile takmıyorsun! Acele et ve evine dön!" diyor. Kız başını sallayıp aceleyle yakındaki evine yol alırken, drone devam ediyor: "Koronavirüs çok ciddi. Koş!"

"BU, VİRÜSÜN YAYILMASINI KONTROL ETMENİN BİR YOLU"

Sosyal medya kullanıcıları, halka göz kulak olmak için drone'ların kullanılmasıyla hem eğlendi hem de gerildi; bazıları bunu "Orwellian" olarak tanımladı.

Diğerleriyse, drone'ların kullanılmasını, şimdiye kadar 200'den fazla kişiyi öldüren ve sadece Çin'de yaklaşık 10 bin kişiye bulaşan salgın sırasında halkı kontrol altında tutmak için yararlı bir araç olarak gördü. Bir kişi şöyle dedi:

"Bu, virüsün yayılmasını kontrol etmenin bir yolu. Şiddet içermiyor ve muhatap kişinin farkında olmadığı bir gözetleme aracı değil. Drone'u görebilirsiniz. Kelimenin gerçek anlamıyla bir halk sağlığı önlemi."

BİR GÜNDE 46 KİŞİ ÖLDÜ

Koronavirüs bir günde 2 bin 102 insana daha bulaşıp 46 insanı daha öldürdü, dünyayı titreten salgında can kaybı resmen 259'a çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle virüsten etkilenenlerin 1795'inin durumu ciddi. Ayrıca koronavirüse yakalandığı şüpheli olan kişilerin sayısı 17 bin 988 olarak açıklanırken, virüse yakalananlarla temasa geçtiği gerekçesiyle müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 118 bin 478'e ulaştı.

Ülke genelinde şüpheli vakası 5 bin 19 arttı, virüsten iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 252 oldu.

Çin'in Tienjin kentindeki tüm okullar ve şirketler kapatıldı. Başkent Pekin 'e sınırı olan şehirde yaklaşık 15 milyon insan yaşıyor. Şimdiye kadar 32 koronavirüs vakası tespit edildi.

Yaklaşık 50 milyon insanın karantinaya alındığı Hubei eyaletinde ise yollar halen kapalı, toplu ulaşım araçları çalışmıyor. Reuters haber ajansı, çok az sayıda kişinin seyahat ettiğini bildiriyor.