Haberler » Dünya » Koronavirüsü ile mücadelede önemli isim hayatını kaybetti - Haberler

Koronavirüsü ile mücadelede önemli isim hayatını kaybetti

Ölümcül koronavirüs ile mücadelede kilit isim olan ve üst düzey bir çaba gösteren Wuhan hastanesi başhekimi Dr. Liu Zhimming de virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

18.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:17

'da koronavirüsle mücadelenin önemli merkezlerinden biri olan Wuhan Wuchang Hastanesi'nin direktörü Liu Zhiming'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

HAYATINI KAYBEDEN İKİNCİ ÜST DÜZEY DOKTOR OLDU

Şu ana kadar 1869 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgınıyla mücadele eden Çin'de, salgın nedeniyle şok bir ölüm daha yaşandı. Salgının merkezi olan Wuhan'da bulunan en büyük hastanenin direktörü Liu Zhiming, yerel saatle sabah 10.30'da hayatını kaybetti. Liu Zhiming, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden ikinci üst düzey doktor oldu.

DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU

Çin devlet televizyonu bu sabah 10:30'da doktor Zhimming'in tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı dünya basınında dahi şok etkisi yaratmış durumda...

MİLYONLARCA ÇİNLİ YASA BOĞULMUŞTU

Daha önce koronavirüs salgınıyla ilgili erken uyarılarda bulunduğu ortaya çıkan Li Wenliang hayatını kaybetmiş, milyonlarca Çinli Li için yas tutmuştu. Üst düzey Çinli bir yetkilinin Cuma günü yaptığı açıklamada şimdiye kadar 1716 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığı ve bunlardan 6'sının hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

ÖLENLERİN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1869'a yükseldiğini duyurmuş, toplam enfekte kişi sayısını ise 72 bin 436 olarak açıklamıştı.

Liseli Genç, Okul Binasında Kendini AstıLiseli Genç, Okul Binasında Kendini Astı

ÇinÇin'de yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman: Türkiye'ye nasıl döneceğimi bilmiyorum

1771 kişiyi öldüren koronavirüs salgını, Asyalı insanlara karşı ırkçı söylemleri yaygınlaştırdı1771 kişiyi öldüren koronavirüs salgını, Asyalı insanlara karşı ırkçı söylemleri yaygınlaştırdı

Çete Üyesi Çete Üyesi 'Peruklu Firari' 5 Ay Sonra Yakayı Ele Verdi

Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır?Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır?

Koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsten nasıl korunulur?Koronavirüsten korunmanın yolları! Koronavirüsten nasıl korunulur?

Koronavirüs nedir? Coronavirüs belirtileri ve tedavi yöntemiKoronavirüs nedir? Coronavirüs belirtileri ve tedavi yöntemi

Koronavirüsü ile mücadelede önemli isim hayatını kaybetti

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Sabah, Dünya, Güncel


Dünya

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 13:45:34