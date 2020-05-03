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KORONAVİRÜSÜ'NE KARŞI KAPISINA YAZI YAZDI

Sultangazi'de yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Sekmen, koronavirüse karşı ilginç bir önlem aldı.

03.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:47
Sultangazi'de yaşayan 68 yaşındaki Mehmet Sekmen, koronavirüse karşı ilginç bir önlem aldı. Sekmen, evinin kapısına Korona nedeniyle içeri girmek yasaktır yazısı astı.
Koronavirüs'ün Türkiye'de etkisini göstermesinin ardından yurt genelinde çeşitli önlemler alındı. Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşayan Mehmet Sekmen, alınan tedbirlere destek olmak ve kendilerini koronavirüsten korumak için misafir kabul etmeme kararı aldı. Bu kararı da evin giriş kapısına astığı, 'Korona nedeniyle içeri girmek yasaktır yazısı ile duyurdu. Kimsenin içeriye girmemesi için evin giriş kapısına uyarı yazısı astığını belirten Sekmen, 'Tanıdığım ve davet ettiğim misafirler dışında kimseyi eve kabul etmiyorum. Ama rastgele kimse içeri giremez. Yazıyı gören içeri girmiyor. Bende kendimi bu şekilde karantinaya aldım. Koronavirüs'ün ilk başladığı günlerde yazıyı yazarak kapıya astım dedi.
Görüntü Dökümanı
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-Yaşlı adamın oturduğu evden görüntü
-Yaşlı adam ile röportaj (Mehmet Sekmen)
-Kapıdaki ve tuğladaki uyarı yazıları
-Komşuları ile röportaj
-Muhabir anons (Soner Hasırcıoğlu)
-Genel ve detay
KORONAVİRÜSÜ’NE KARŞI KAPISINA YAZI YAZDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Sekmen, Koronavirüs, Sultangazi, Türkiye, Güncel, Haber

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