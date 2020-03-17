Koronavirüsü önlemlerini alan Silivri'de sokaklar boş kaldı
Türkiye'de de vakaların görüldüğü koronavirüsüne (COVİD-19) karşı Silivri'de de halk tedbirlerini aldı.
17.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:54
Türkiye 'de de vakaların görüldüğü koronavirüsüne (COVİD-19) karşı Silivri 'de de halk tedbirlerini aldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye uyan Silivri'deki mekanlar kepenklerini kapattı. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurdu. Genelgeye uyan Silivri esnafı kepenklerini kapattı.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'Silivri Belediyesi olarak bu olay gerçekleşir gerçekleşmez ilaçlama faaliyetlerimize başladık. Tüm kamu binaları, okullar, camiler, kahvehaneler, ibadethaneler hepsinin ilaçlamasını bitirdik. Halen çöp topladığımız konteynırların, etrafı açık parklar, kamusal alanların dezenfektesi devam ediyor. Bu anlamda bize gelen talepleri de karşılamaya çalışıyoruz' dedi. Silivri'de çocuk parklarından sokaklara kadar her yer boş kalırken, halkın sokağa zaruri durumlar için çıktığı ve çıkarken de maske taktığı görüldü.- İstanbul
Kaynak: DHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Silivri, Güncel
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