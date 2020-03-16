Koronavirüsü teşhisi ile karantinaya alınan sunucu Akkul: Test sonucum pozitif çıktı
Gezi programı sunucusu Burak Akkul, beş gündür korona pozitif tedavisi gördüğünü açıkladı.
16.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:42
Gezi programı sunucusu Burak Akkul, beş gündür korona pozitif tedavisi gördüğünü açıkladı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Dünya
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