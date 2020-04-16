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Koronavirüsü Yarasa Yiyen Sokak Köpekleri Başlatmış Olabilir

Kanada'da gerçekleştirilen bilimsel bir çalışmaya göre araştırmacılar, Corona virüsünün yarasalardan geldiğini, yarasa yiyen diğer hayvanların virüsü insanlara bulaştırdığını belirtiyor.

16.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:53
Koronavirüsü Yarasa Yiyen Sokak Köpekleri Başlatmış Olabilir
Kanada 'da gerçekleştirilen bilimsel bir çalışmaya göre araştırmacılar, Corona virüsünün yarasalardan geldiğini, yarasa yiyen diğer hayvanların virüsü insanlara bulaştırdığını belirtiyor. Yarasa yiyen sokak köpekleri koronavirüs salgınının sıfır noktası olabilir açıklamaları yapıldı.

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak pandemi haline gelen koronavirüs salgınının yayılmasıyla ilgili olarak, Vuhan kentinde canlı hayvan pazarlarının olduğunun altını çizen araştırmacılar, yılanların ve pullu karıncayiyen olarak da bilinen pangolinlerin Corona virüsünün yayılmasında etkili olabileceklerini düşündüklerini ifade ediyor.

Kanada'nın Ottova Üniversitesi'nde, biyoloji bölümünde öğretim üyeliği yapan Xuhua Xia tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, yılanlar ve pangolinlerden ayrılan virüslerle SARS-CoV-2 virüsleri arasında çok fazla ayrışma bulunuyor. Bu da Corona virüsünün yayılmasında, bu hayvanların rol oynamış olabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan yarasa yiyen sokak köpeklerinin de Corona virüsünün insanlara geçmesinde etkin rol oynamış olabilecekleri söyleniyor. Corona virüsünün, köpeklerin bağırsaklarında evrimleşerek insanlara bulaşmış olabileceği iddia ediliyor.

Yarasa yiyen sokak köpekleri salgının sebebi olabilir

Bir kısım araştırmacı ise, Corona virüsünün insanlara hayvanlardan bulaşmış olabileceği yönünde gerçekleştirilen araştırmaların bulgularını red ediyor. Cambridge Üniversitesi Profesörü James Wood, Corona virüsünün yarasa yiyen sokak köpeklerinden insanlara bulaşmış olabileceğine dair herhangi bir bilimsel bulgu olmadığının altını çizerek, haber üzerine paniğe kapılan köpek sahiplerinin sakin olmaları gerektiğini belirtiyor. Wood, gerçekleştirilen araştırma verileri ile Corona virüsünün hayvanlardan yayılmış olabileceği sonucuna varılmasının yanlış olduğunun, virüsün sokak köpekleri üzerinde evrim geçirdiğine dair herhangi bir bilimsel bulgunun olmadığının altını çiziyor. Corona virüsünün nereden ve nasıl insanlara bulaştığı, bilim dünyasında hala araştırılırken, insanlar arasında nasıl bulaştığına ilişkin ise uzmanlar sürekli olarak uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kanada, Wuhan, Teknoloji
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