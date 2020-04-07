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Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu olduKOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Deniz Haseki (30) koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, alkışlarla uğurlandı.

07.04.2020 23:53 | Son Güncelleme: 07.04.2020 23:54
Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Deniz Haseki (30) koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, alkışlarla uğurlandı.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Deniz Haseki, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir tedavisi devam eden ve son yapılan testlerde koronavirüsü yendiği tespit edilen Deniz Haseki, bugün hastaneden taburcu oldu. Bir sağlık çalışanının, Haseki'nin bulunduğu odanın kapısını açarak "Deniz taburcusun" demesinin ardından, hastaneden ayrılmak için koridora çıkan Deniz Haseki'yi burada bekleyen hastane çalışanları alkışlarla uğurladı.
'KORONA DEĞİL BİZ GÜÇLÜYÜZ'
Güvenlik İş Sendikası Kocaeli İl Başkanı Muhammet Ali Tatlıgül, sosyal medya hesabından Deniz Haseki'nin taburcu olduğu anları yayınlayarak, şu paylaşımda bulundu:
"Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan meslektaşımız üyemiz güvenlik görevlisi Deniz Haseki görevini icra ederken yakalandığı koronavirüs illetini bugün yenerek aramıza dönmüştür. Arkadaşımız hastaneden karantina altından çıkmıştır. Deniz yılmadı inat etti başardı. Şimdi sıra tüm hastalarımızda. Onları da alkışlar arasında yürürken görmek istiyoruz. Çünkü korona değil biz güçlüyüz." Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Derince, Güncel

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Koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
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