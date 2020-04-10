Koronavirüsü yendiler, alkışlarla taburcu edildiler

GÜMÜŞHANE'de koronavirüs hastalığını yenen 2 kişi, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan ismi açıklanmayan 2 hasta tedaviye alındı. Bir süredir koronavirüs tedavileri devam eden hastaların yapılan yeni test sonuçları, negatif çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından 2 hasta, hastaneden taburcu edildi. Sağlık çalışanları, koronavirüs hastalarını alkışlarla hastaneden uğurladı.