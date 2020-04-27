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Koronavirüsü yenen 111'nci hasta alkışlarla taburcu edildi - SİVAS

Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 111'nci hasta alkışlarla taburcu edildi.

27.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:39
Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 111'nci hasta alkışlarla taburcu edildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte tedavisi tamamlanan 111'nci hastanın taburcu edilmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Ayhan, yaptığı paylaşımda, "Aldığımız tedbirler, gösterdiğiniz hassasiyet tabloya yansıyor. Sağlıkçılarımızın yoğun gayreti neticesinde, bugün itibariyle 111'nci hastamızı taburcu ettik. Böylece taburcu edilen hasta sayımız, tedavi edilen hasta sayımızı geçti." ifadelerini kullandı.
Ayhan'ın paylaştığı görüntüde koronavirüs tedavisi tamamlanan yaşlı bir hastanın sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilmesi görülüyor. Koronavirüsü yenen 111’nci hasta alkışlarla taburcu edildi - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Numune Hastanesi, Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Haber
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