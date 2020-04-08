Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüsü yenen 112 Denizli Ambulans Servisi Başhekimi taburcu edildi

Denizli 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Gürcan Güven, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden 12 gün sonra taburcu edildi.

08.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:00
Koronavirüsü yenen 112 Denizli Ambulans Servisi Başhekimi taburcu edildi
Denizli 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Gürcan Güven, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastaneden 12 gün sonra taburcu edildi.
Eski Çivril Belediye Başkanı ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gürcan Güven, 12 gün önce yaptırdığı Kovid-19 testinin sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

İyileşen ve tedavisi tamamlanan Güven, tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edildi.

Güven daha sonra sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, tedavi sürecini başarılı geçirdiğini söyledi.

Tedavi süresi boyunca kendisine iyi dileklerini ileten herkese teşekkür eden Güven, şunları kaydetti:
"Arayan, soran, mesaj gönderen, sosyal medya üzerinden iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen, cevap veremediğim herkese çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alakalarından dolayı İl Sağlık Müdürümüz Berna Öztürk'e, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde görev yapan hocalarıma ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Rabb'im bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara güç ve şifa versin. Bu süreçte kendi canını riske atarak çalışan tüm sağlık personellerine kolaylıklar diliyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Gürcan Güven, Denizli, Sağlık
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüsü yenen 112 Denizli Ambulans Servisi Başhekimi taburcu edildi - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Son Dakika Sağlık Haberleri

18:49: Dışarı çıkması yasak olduğu için markete drone'la gidiyor - Haberler 18:47: Bozüyük'ün Akpınar mahallesine giriş çıkışlar kapatıldı - Haberler 18:45: Tedavi altında olan 69 yaşındaki imam alkışlarla taburcu edildi - Haberler 18:44: Kıbrıs Gazisi emekli maaşından 500 TL'yi kampanyaya bağışladı - Haberler 18:44: Bilecik'teki KYK yurdu seyyar hastaneye dönüştürüldü - Haberler 18:35: Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti - Haberler 17:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler 16:45: New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti - Haberler 16:27: PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü 16:05: Kocaeli'de bir baba oğlunu öldürüp intihar etti - Haberler