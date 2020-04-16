Koronavirüsü yenen 14 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi
Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 14 yaşındaki çocuk, alkışlarla taburcu edildi.
16.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:37
Sürmene ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yaşayan ve bir süre önce Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan M.A, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune kampüsünde tedavi altına alındı.
Tedavisi tamamlanan M.A, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
M.A, izolasyon için ambulansla evine götürüldü.
Kaynak: AA