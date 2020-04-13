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Koronavirüsü yenen 15 günlük bebek alkışlarla tabucu oldu

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs tedavisi tamamlanan 15 günlük bebek taburcu edildi.

13.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:40
Bingöl 'de, yeni tip koronavirüs tedavisi tamamlanan 15 günlük bebek taburcu edildi.
Bir yakınında koronavirüs tespit edilen Z.E, doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu.
Başarılı bir şekilde doğum yaptırılan kadının koronavirüs testi negatif, bebeğininki ise pozitif çıktı.
Henüz adı bile konmadan tedaviye alınan bebek, 15 günün ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi.
Taburcu edilen bebeğin dünyadaki en küçük Covid-19 hastası olduğu öne sürüldü.
Bu arada tedavisi tamamlanan bebek ve annesinin karantina süreçlerinin, evlerinde 14 gün daha devam edeceği belirtildi. Koronavirüsü yenen 15 günlük bebek alkışlarla tabucu oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Bingöl, Güncel
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