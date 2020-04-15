Koronavirüsü yenen 2 hasta alkışlarla taburcu edildi
Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 2 hasta, alkışlarla taburcu edildi.
15.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:39
Ayten İncekoca (58) 27 Mart'ta nefes darlığı, Hacı Emre Akkan (18) da 8 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle Yozgat Şehir Hastanesine başvurdu.
Kovid-19 testleri pozitif çıkan hastalar, yapılan tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.
Alkışlar eşliğinde taburcu edilen İncekoca ve Akkan, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: AA