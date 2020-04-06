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Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı

Rize'de görev yapan iki hemşire, yakalandıkları koronavirüsü yendi. İzinli olmalarına rağmen iki hemşire de hastanedeki görevlerine başlamak isteyince, iş arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

06.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:41

Rize 'de, yakalandıkları koronavirüs hastalığını atlatan hemşireler Ahmet Uysal (43) ve Derya Yazıcı (35), izinli olmalarına rağmen görevlerine geri döndü. Hemşireler, hastanedeki çalışma arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

KORONAVİRÜSÜ YENDİLER

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koroner yoğun bakım hemşiresi olan Ahmet Uysal ile enfeksiyon hemşiresi olan Derya Yazıcı'ya yaklaşık 15 gün önce koronavirüs testi yapıldı. İki hemşire de test sonuçları pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Hastalığı atlatarak, sağlıklarına kavuşan hemşireler görevlerine döndü.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ, HEMŞİRELERİ KAHRAMAN ASKERLERE BENZETTİ

Arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan ikiliye, Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Tepe ve Başhekim Doç. Dr. Gökhan Demiral, tedavilerini yakından takip eden Rize Valisi Kemal Çeber'in gönderdiği hediyeleri verdi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, zorlu süreçte onurlu ve gururlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Onurlu görevlerini cansiperane bir şekilde ifa eden bazı sağlık çalışanlarımız koronavirüse yakalandı. Virüse yakalanan tüm personelimizin tedavileri gayet güzel ilerliyor. Bugün tedavisi bitmiş ve klinik olarak tamamen iyileşmiş iki personelimiz, arkadaşlarının yanına geri göndü. Bizlerin, biraz daha dinlenmeleri için izin vermemize rağmen, onlar nasıl ki cephede yaralanan ve sonradan iyileşen kahraman askerlerimiz gibi bir an önce arkadaşlarının yanına dönmek istediler. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

''ZAMAN, FEDAKARLIK ZAMANI''

Tepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreçte alınan kararlara ve kurallara harfiyen riayet eden, kişisel izolasyonuna, sosyal mesafesine, temassızlığına dikkat eden, mümkün olduğunda zorda kalmadıkça evinde kalan çok kıymetli ve bize en büyük desteği veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son günlerde İstanbul başta olmak üzere ilimiz dışında memleketine gelen ve halen 14 günlük izolasyon süreci devam eden vatandaşları uyarıyoruz; kurallara uyun, asla ve asla dışarıya çıkmayın. Zaten zorunlu ihtiyaçları vefa destek grupları tarafından karşılanıyor. Keyfimizle değil, mantığımızla ve vicdanımızla hareket etmek zorundayız. Zaman, sabır ve fedakarlık zamanıdır."

''SÜRECİN UMUT OLMASINI İSTİYORUM''

Hemşirelerden Derya Yazıcı, test sonucunun pozitif çıktığını ifade ederek, "İlk başta herkesin yaşadığı gibi, panik yaşadım ve korktum. Tedavi sürecime hemen başlandı. Kısa sürede sağlığıma kavuştum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum. Lütfen korkmayın ve cesur olun." ifadelerini kullandı.

Ahmet Uysal da kendisinde panik ile başlayan sürecin sonrasında hastanedeki tedavisinin tamamlandığını şu sözlerle anlattı: "Kendimi karantinaya aldım. Şu an gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Bana destek olan, ilgilenen herkese teşekkür ediyorum."

Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Tepe, Ahmet Uysal, Rize, Güncel

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Yeni tip Koronavirüsü yenen 2 hemşire alkışlarla göreve döndü
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